Белорусские медики на экспорте услуг заработали 43 млн долларов

По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, итоги уходящего года говорят о том, что Беларусь в 2017 году на экспорте медуслуг заработала более 40 млн долларов.

Глава ведомства подчеркнул, что было заработано около 43 млн долларов.

По его словам, в 2017-м велась активная работа по получению ресурсов, согласованию с Всемирным банком.

Для пациента это не было особо заметно. Следующий год в плане информатизации для системы здравоохранения будет знаковым. Беларусь, в частности, вступает в фазу закупки оборудования.

Растет число высокотехнологичных операций. В то же время под пристальным вниманием находилось и первичное звено, пишет БЕЛТА.