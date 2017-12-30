В финале мужского гандбольного турнира в Гданьске Беларусь проиграла Польше

Мужская сборная Беларуси по гандболу не смогла выиграть международный турнир в польском Гданьске.

29 декабря в финале подопечные Юрия Шевцова проиграли хозяевам — 22:26. Мячи в ворота соперников забрасывали Королёк (5), Юринок, Гайдученко, Алёхин (по 4), Пуховский (3), Мацкевич и Бабичев (по 1).

Накануне в полуфинале Беларусь со счетом 31:27 обыграла Японию, а Польша была сильнее Бахрейна — 26:18. В матче за третье место Бахрейн обыграл Японию — 37:22.

Белорусские гандболисты ведут подготовку к финальному турниру чемпионата Европы, который с 12 по 28 января пройдет в Хорватии. На первом этапе они сыграют в городе Пореч с Австрией (12 января), Норвегией (14 января) и Францией (16 января), напоминает БелаПАН.

Фото handball.by