«БелГазета» подпишет тысячу чиновников, чтобы они «включили мозги»

Еженедельник «БелГазета» при помощи краудфандинга собрал средства для подписки на издание чиновников, чтобы они, по замыслу организаторов акции, смогли «включить мозги».

Как сообщил БелаПАН директор «БелГазеты» Кирилл Живолович, кампания проходит под слоганом: «Подпишись сам, включи мозг чиновнику и получи ценные подарки!»

За два дня до окончания срока кампании на реализацию проекта собрано более 6,65 тыс. рублей (133% от заявленной суммы сбора — 5 тыс. рублей).

Кампанию поддержали драматург и сценарист Андрей Курейчик, политолог Владимир Мацкевич, общественный активист Дмитрий Дашкевич, художник Василий Почицкий, политики Сергей Скребец и Николай Статкевич.

По словам Живоловича, Статкевич лично оформит подписку для Александра Лукашенко, Курейчик — для заместителя министра культуры Ирины Дриги, Почицкий — для председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, Скребец — для премьер-министра Андрея Кобякова.

Всего планируется подписать на «БелГазету» тысячу чиновников и госслужащих.