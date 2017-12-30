До 6 градусов тепла и дождь ожидаются 31 декабря в Беларуси

31 декабря на большей части Беларуси ожидается мокрый снег, местами с дождем.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 4 до плюс 1 градуса, во второй половине дня — от 0 до 6 градусов тепла.

Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдет мокрый снег, по западу — с дождем. Местами прогнозируется слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.