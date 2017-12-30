Белорусы уезжают на Новый год из страны. Очереди на границах

Очереди из легкого автотранспорта наблюдаются 30 декабря в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Наиболее напряженная ситуация на границе с Польшей. По данным Государственного пограничного комитета на 16:00, выезда в Польшу ждут более 370 легковушек. Самая большая очередь в пункте пропуска «Брест» — более 160 автомобилей.

На границе с Литвой стоят более 160 автомобилей, больше всего — в «Каменном Логе» (более 70), на границе с Латвией собралось более 110 автомобилей.