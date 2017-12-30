Белорусская инди-группа Weed & Dolphins выступит на крупнейшем на Балканах шоукейс-фестивале

Инди-группа Weed & Dolphins представит Беларуси на крупнейшем на Балканах шоукейс-фестивале MENT Ljubljana, который пройдет в столице Словении с 31 января по 2 февраля.

MENT Ljubljana – один из главных шоукейс-фестивалей Восточной и Южной Европы. Год назад мероприятие собрало более 60 артистов из 23 стран, а также свыше 400 музыкальных профессионалов из 32 стран. Среди них были представители фестивалей Glastonbury (Великобритания), Sziget (Венгрия), Exit (Сербия), INmusic (Хорватия), а также лейблов и медиа.

Weed & Dolphins — англоязычный проект вокалиста, мультиинструменталиста и автора песен Антона Скимова.

«В этом году мы получили 37 заявок от белорусских музыкантов, выбрать лучшую было не так просто. Кому-то не хватило качественной записи, кому-то — видео. Weed & Dolphins сразу нас зацепили: необычное название, а также клип и песня Mortal Kola. Когда мы послушали альбом и посмотрели концертные видео, то убедились, что сделали правильный выбор», — рассказал букер MENT Ljubljana Андраж Кайзер.

Партнер фестиваля в Беларуси — проект Exerty.by.