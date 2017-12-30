«Белавиа» в этом году преодолела рубеж в три миллиона пассажиров

Трехмиллионного пассажира авиакомпании «Белавиа» встретили 30 декабря в Национальном аэропорту «Минск». Им оказалась 12-летняя Полина Захарченко из Гомеля.

Девочка вместе с мамой и бабушкой летела в Калининград к родственникам встречать Новый год.

Трехмиллионному пассажиру вручили iPad, модель самолета, памятные сувениры от авиакомпании, а также сертификат на 25 тысяч баллов программы лояльности «Белавиа Лидер» на оформление бесплатных билетов по одному из направлений маршрутной сети авиакомпании. От Национального аэропорта «Минск» Полине вручили сертификат на обслуживание в VIP-зале в течение года.

«Я летаю самолетом где-то раз в год, пока летала только в Калининград. Когда ко мне сейчас подошли сотрудники авиакомпании, я даже не поняла, что случилось. Думала, вручат какой-нибудь маленький подарок, а оказалось, что я — трехмиллионный пассажир, так много подарков и людей здесь», — рассказала Полина Захарченко корреспонденту БЕЛТА.

Первый заместитель гендиректора «Белавиа» Глеб Пархамович отметил значимость цифры в 3 млн пассажиров для авикомпании.

«Впервые в истории нашей авиакомпании мы добились такого результата. И эта цифра не просто так из воздуха взялась — это сложная и напряженная работа всех подразделений авиакомпании», — отметил Пархамович.