Утверждены параметры социально-экономического развития Беларуси на 2018 год

31 декабря Александр Лукашенко утвердил параметры социально-экономического развития и параметры денежно-кредитной политики в 2018 году.

Подписаны указы «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год», «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2018 год», «О республиканском бюджете на 2018 год», «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Беларусь» и «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2018 год».

Указом устанавливается «перечень важнейших параметров», которые являются «ключевыми показателями эффективности работы правительства и Национального банка».

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг — на 5,7%. Национальному банку и правительству поручено принять необходимые меры по ограничению в 2018 году роста цен не более чем на 6%.

«При подписании указа главой государства поставлены ключевые задачи социально-экономического развития. В том числе о сбалансированности платежного баланса, дальнейшей страновой и товарной диверсификации. Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост заработных плат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест», — подчеркивается в сообщении пресс-службы президента.

В 2018 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9-12%.

Денежно-кредитная политика «сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики».

Сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, «способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики».

С учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2018 года составят «не менее 6 млрд долларов».