Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

Как сообщает пресс-служба главы государства, поздравления направлены руководству России и Китая, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам многих других государств, руководителям международных и региональных организаций, видным зарубежным общественным и религиозным деятелям.

В адрес президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных и общественных деятелей. В их числе главы стран СНГ, Евросоюза, председатель КНР, король Иордании и королева Дании, канцлер ФРГ, президенты Венесуэлы, Аргентины, Египта, ОАЭ, Монголии, Южной Кореи, Пакистана, Кении, премьер-министр Японии, генерал-губернатор Новой Зеландии, генеральные секретари ОДКБ и НАТО.