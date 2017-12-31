Где в Минске пройдут новогодние гуляния

В новогоднюю ночь гуляния в Минске пройдут на 23 площадках во всех районах города.

Главной праздничной площадкой станет территория у Дворца спорта, где с 23:00 до 04:00 пройдет программа «С Новым годом, столица!», в 01:30 начнется фейерверк, который продлится 15 минут, сообщает БЕЛТА.

В Заводском районе новогодние программы пройдут возле «Чижовка-Арены» (с 01:00 до 04:00) и МФК «Мандарин» по ул. Герасименко (с 01:00 до 03:00), а также возле универмага «Беларусь» и супермаркета «Соседи» по ул. Селицкого (с 01:00 до 03:00).

В Ленинском районе развлекать минчан и гостей города будут с полуночи до 03:30 в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке перед кинотеатром «Салют» (пр. Рокоссовского, 150а).

В Московском районе новогодние гуляния развернутся в парке им. Павлова (с 01:00 до 04:00), сквере «Полянка» по ул. Либкнехта, на ул. Чечота в микрорайоне Брилевичи (с 01:00 до 03:00).

Праздничные мероприятия в Октябрьском районе начнутся в 01:00 на площади у Дворца железнодорожников (ул. Чкалова, 7).

В Партизанском районе гуляния намечены с 00:30 до 04:00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова,1) и на площадке у памятника советским летчикам по ул. Карвата.

В Первомайском районе с 01:00 до 03:00 будут работать четыре площадки: по пр. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15.

В Советском районе новогоднюю программу покажут с 00:30 до 04:00 на площадке перед Комаровским рынком.

Во Фрунзенском районе развлекательные мероприятия будут проходить с 01:00 до 04:00 у Ледового дворца (ул. Притыцкого, 27), в парке им. Уго Чавеса, на площадках у ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94) и рынка «Западный» (ул. Бурдейного, 6).

В Центральном районе массовые гуляния с 01:00 до 04:00 развернутся на площадке у Дворца детей и молодежи (ул. Старовиленский тракт, 41).