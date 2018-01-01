МВД намерено закупать Geely Atlas белорусской сборки

МВД планирует закупать в 2018 году автомобили Geely Atlas блорусской сборки. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

«Планы по покупке у нас уже есть. Сейчас смотрим, сколько и за какую цену — это также важно. Но то, что она нам подойдет, можно сказать однозначно, с первого взгляда», — отметил министр, сообщает БЕЛТА.

Китайский автомобиль Geely Atlas собирают на заводе СЗАО «Белджи» под Борисовом.