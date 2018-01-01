Новым главным тренером брестского «Динамо» стал чешский специалист Радослав Латал

В новом сезоне главную команду ФК «Динамо-Брест» будет тренировать чешский специалист Радослав Латал. О достижении с тренером договоренности в канун Нового года сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Новому наставнику брестчан 47 лет. В качестве игра он завоевал Кубок УЕФА-1997 в составе «Шальке-04», а также выиграл серебряные медали чемпионата Европы-1996.

Предыдущей командой специалиста был «Пяст» из Гливице, с которым он занял второе место в польской Экстраклассе, а также был признан лучшим тренером сезона 2015/16.

Напомним, в прошлом году футболисты брестского «Динамо» смогли выиграть Кубок Беларуси и занять в национальном первенстве четвертое место.

Как ранее сообщалось, в конце декабря форвард национальной сборной Беларуси по футболу Павел Савицкий перешел из гродненского «Немана» в брестское «Динамо».