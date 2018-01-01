В новогоднюю ночь соседи запустили фейерверк в лицо минчанке

По уточненной информации МЧС, в новогоднюю ночь от неправильного использования пиротехники в Минске пострадали пять человек.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. 13-летний школьник, 15-летний подросток и 19-летний парень получили травмы и ожоги пальцев, зажигая новогодние петарды, а 26-летний мужчина травмировал себе пальцы на обеих руках при поджоге бенгальских огней.

Позже стало известно еще об одном ЧП. Утром 1 января в одну из столичных больниц обратилась 33-летняя женщина, которой в лицо попал фейерверк, запущенный соседями.

Травма оказалась незначительной, после оказания первой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

Коме того, в новогоднюю ночь петарды дважды попадали в окна столичных квартир — в обоих случаях повреждены стекла, в квартиры петарды не залетели, пишет БелаПАН.