В Брест прибыли первые безвизовые туристы

1 января город над Бугом встретил первых иностранных туристов — они приехали в Брест без виз.

Как сообщили в Госпогранкомитете, первыми туристами стала польская семья. Они прошли границу в 12:00. Согласно решению президента, в Бресте (как и в Гродно) они смогут находится без виз на протяжении десяти дней.

Как признались гости встречавшим их журналистам, они собираются продегустировать национальные белорусские блюда, а также ознакомиться с местными достопримечательностями.