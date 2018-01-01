В Брест прибыли первые безвизовые туристы

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1 января город над Бугом встретил первых иностранных туристов — они приехали в Брест без виз.

Как сообщили в Госпогранкомитете, первыми туристами стала польская семья. Они прошли границу в 12:00. Согласно решению президента, в Бресте (как и в Гродно) они смогут находится без виз на протяжении десяти дней.

Как признались гости встречавшим их журналистам, они собираются продегустировать национальные белорусские блюда, а также ознакомиться с местными достопримечательностями.

 


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Тэги: Беларусь-Польша-граница безвизовый режим Город: Брест

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