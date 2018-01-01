В Поставах нетрезвый водитель чуть не въехал в праздничную толпу

Трагедией чуть не завершились новогодние гуляния в Поставах Витебской области.

Около трех часов ночи нетрезвый водитель на «Вольво» сбил временный дорожный знак «Въезд запрещен», установленный для ограничения движения транспорта в центре города, где происходили новогодние мероприятия, и мог бы влетеь в гуляющую толпу, но врезался в грузовик МАЗ, выставленный в качестве барьера.

Всего за минувшие сутки сотрудниками ГАИ Витебской области задержано 9 нетрезвых водителей.

Всего по области новогодние празднования прошли более чем на 200 площадках, наиболее многочисленные из них были в Витебске, Полоцке и Орше, сообщает УВД Витебского облисполкома.