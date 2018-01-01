Четыре человека пострадали от новогодней пиротехники в Витебской области

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В результате неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Витебской области за минувшие сутки обратились четыре человка.

31 декабря с взрывной травмой кистей в Шарковщинскую центральную райбольницу был доставлен 14-летний житель Минска, который гостил у своей бабушки, а в Поставском районе за помощью к медикам с рваными ранами пальцев обратился 36-летний житель деревни Норковичи.

1 января травмы лица получил житель Лепеля 1978 года рождения, а 53-летний новополочанин — травматическую ампутацию фаланги пальца на руке.

Во всех случаях петарды взрывались прямо в руках пострадавших, сообщает УВД Витебского облисполкома.

 


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: пиротехника петарды Город: Лепель Поставы Шарковщина

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