Четыре человека пострадали от новогодней пиротехники в Витебской области

В результате неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Витебской области за минувшие сутки обратились четыре человка.

31 декабря с взрывной травмой кистей в Шарковщинскую центральную райбольницу был доставлен 14-летний житель Минска, который гостил у своей бабушки, а в Поставском районе за помощью к медикам с рваными ранами пальцев обратился 36-летний житель деревни Норковичи.

1 января травмы лица получил житель Лепеля 1978 года рождения, а 53-летний новополочанин — травматическую ампутацию фаланги пальца на руке.

Во всех случаях петарды взрывались прямо в руках пострадавших, сообщает УВД Витебского облисполкома.