Фотофакт. В Гродно открывается бюджетный хостел «Kip Town»

В Гродно вот-вот откроется новый хостел под названием «Kip Town». Он совсем небольшой — рассчитан всего на десять человек. Hrodna. life встретился с владельцами в преддверии открытия.

Идея открыть хостел появилась у молодой семейной пары Николая и Инги после того, как президент страны подписал первый указ о безвизовом въезде в Гродно. Бюджетную гостиницу хотели открыть еще весной 2017 года, но из-за бюрократических проволочек открытие пришлось отложить.

«Ниша практически была не занята, можно было спокойно открывать свое дело, — рассказывает Николай. — На тот момент в Гродно был только один хостел и гостиницы, а туристы, которые приезжали в Гродно, нуждались в местах для ночлега. Поэтому мы и попробовали с женой открыть свой хостел. Можно сказать, решили быть полезными городу».

Хостел рассчитан на небольшие группы и одиночных туристов. Цена за койко-место — около 15 рублей, а для групп может быть еще дешевле. Пять двухуровневых кроватей находятся в одной большой комнате.

«Мы специально подбирали место в центре города, чтобы гостям было удобно ориентироваться. Внутри все придумали и сделали сами, нам хотелось, чтобы было все по-домашнему, никакой обстановки общежития или больничной палаты. Это учитывалось и в оформлении комнат, и при выборе расцветки белья, и в декоративной отделке, и даже в кофейных чашках — все как для себя.

Хостел у нас самый маленький в городе, но бюджетный и уютный. Название «Kip town» придумала жена, это можно перевести как «кip» — сонный, «town» — городок».

Что касается конкуренции, то супруги относятся к ней нормально. В нескольких метрах от «Kip Town» недавно открылся хостел «Сарматия», немного дальше уже пару лет работает «Хэлоу Гродно».

«Если город и дальше будет привлекать к себе туристов, то работы хватит всем. Мы же рассчитываем не только на гостей из других стран, но и на белорусов, которые тоже любят путешествовать по своей стране».

Хостел находится на улице Карла Маркса, 11 (второй этаж)