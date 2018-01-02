На старте 2018 года количество пожаров и погибших на них превысило прошлогодние показатели в 1,7 раза

За первые 30 часов 2018 года количество пожаров и погибших на них в 1,7 раза превысило показатель аналогичного прошлогоднего периода, свидетельствуют данные МЧС.

Произошло 33 пожара (против 19), погибло 5 человек (3), травмировано 9 (0), спасено 11 (2). Повреждено 17 строений (12). Уничтоженных строений не было (1).

По информации Гродненского областного управления МЧС, 1 января в 23.26 поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по ул. Гоголя в Гродно. Пожарные спасли четырех человек, в том числе хозяйку квартиры, уборщицу центральной городской поликлиники № 2, которая госпитализирована с отравлением продуктами горения и алкогольной интоксикацией. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

На снимках — последствия пожара в квартире жилого дома в Могилеве. Фото: МЧС.