В России возобновлены разработки космической ракеты многоразового использования

Государственный ракетный центр имени Макеева занимается разработкой ракеты многоразового использования, передаетlenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Как сообщил генконструктор ГРЦ Владимир Дегтярь, ракета имеет наименование «Корона» и будет одноступенчатой.

«Сегодня американцы отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования в составе ракеты. Наша разработка — ракета-носитель «Корона», в отличие от американской, не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — сказал Дегтярь.

Отмечается, что разработка ракеты многоразового использования была заморожена в 2012 году, а в настоящее время возобновлена.

Ранее Илон Маск впервые показал тяжелую ракету Falcon Heavy.

Иллюстрация: ru.m.wikipedia.org