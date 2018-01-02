Под Полоцком лишенный прав водитель врезался в дерево и погиб

Лишенный прав водитель погиб, врезавшись в дерево, в Полоцком районе.

Как сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома, инцидент случился 1 января, около шести часов вечера, у деревни Полота. 28-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Citroen, не сумел справиться с управлением авто, хотя участок дороги был прямой и достаточно обозримый. Машину вынесло за пределы проезжей части в кювет и далее, где она врезалась в дерево.

Вызванные очевидцем аварии инспекторы ГАИ обнаружили в искореженном автомобиле тело мужчины, жителя Новополоцка.

По информации Госавтоинспекции, водитель дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, был лишен прав, а его автомобиль не проходил процедуру техосмотра.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.