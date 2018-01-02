Видеофакт. Под Киевом железнодорожник спас на переезде водителя от столкновения с поездом

На переезде в Боярке (Киевская область) железнодорожник спас торопившегося водителя, который застрял между шлагбаумами, от столкновения с поездом. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на LB.ua.

На видеозаписи, которую заснял на авторегистратор один из очевидцев случившегося, владелец иномарки не остановился на запрещающий сигнал светофора в надежде проскочить переезд, но в итоге оказался меж двух шлагбаумов. Водитель пытался маневрировать, но съехать с путей у него не получилось.

Железнодорожник, находившийся на переезде, подбежал к шлагбауму и руками поднял его, освободив путь машине. Едва хозяин «Мерседеса» успел отъехать в сторону, как мимо пронесся поезд.