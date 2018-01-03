Министр связи: вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки

Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи, заявил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков в интервью российскому журналу «Экономические стратегии». Текст интервью опубликован на сайте Министерства связи и информатизации.

Попков подчеркнул: решение вопроса об отмене роуминга необходимо рассматривать с учетом того, что договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает утверждение к 1 января 2020 года в государствах ЕАЭС единого подхода к установлению ценообразования на услуги по пропуску трафика. «Одним из механизмов реализации отмены роуминга может являться формирование общей дорожной карты, в рамках которой операторы электросвязи Беларуси и России будут совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий», — сказал Попков.

Он сообщил, что Минсвязи Беларуси провело мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами электросвязи. «В ближайших планах — определение списка технических и административных мероприятий, которые необходимо реализовать операторам в случае принятия решения об отмене роуминга», — отметил министр.

В первую очередь, по его словам, необходимо на уровне профильных министерств Беларуси и России определить стратегические направления взаимодействия по данному вопросу. «Достигнута договоренность о проведении в первом квартале 2018 года совместного совещания двух министерств, ориентированного на детальную проработку вопросов, связанных с отменой роуминга между Беларусью и Россией», — сообщил Попков.