4 января стартует любимое развлечение Лукашенко — Рождественский хоккейный турнир

14-й Рождественский любительский турнир по хоккею на приз президента Беларуси стартует в Минске 4 января. Матчи пройдут на «Чижовка-Арене».

В турнире примут участие восемь команд, разделенных на две группы. В группу А вошли команды президента Беларуси, Швейцарии, ОАЭ и Китая, в группу В — Швеция, Чехия, Россия и команда Балкан.

Первой в Минск прилетела сборная Объединенных Арабских Эмиратов, которая в прошлом году заняла третье место, отмечает БЕЛТА. Команда Китая дебютирует на турнире.

Сильный состав ожидается у команды Чехии, в предварительной заявке которых пятикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Турине Давид Выборны, бронзовый призер зимних Игр в Альбервиле Радек Тоупал и олимпийский чемпион 1998 года в Нагано, двукратный чемпион мира Давид Моравец.

Первый матч турнира состоится 4 января в 12:30 — встретятся Швейцария и Китай. В 19:00 действующий победитель турнира команда президента Беларуси сыграет с ОАЭ.

В группе В в первый день встретятся сборная Балкан — Россия (13:00) и Швеция — Чехия (19:30).