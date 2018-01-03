В Сирии разбился российский вертолет: оба пилота погибли

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В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота. Еще один член экипажа — борттехник — был госпитализирован.

Как заявили в военном ведомстве, причина падения вертолета — техническая неисправность. Минобороны отмечает, что вертолет не обстреливали.

Российский вертолет разбился еще 31 декабря. Минобороны сообщило об этом только сейчас.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

 

 

 


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Тэги: война в Сирии разбился вертолет Персона: Артем Кулиш

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