В Сирии разбился российский вертолет: оба пилота погибли

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота. Еще один член экипажа — борттехник — был госпитализирован.

Как заявили в военном ведомстве, причина падения вертолета — техническая неисправность. Минобороны отмечает, что вертолет не обстреливали.

Российский вертолет разбился еще 31 декабря. Минобороны сообщило об этом только сейчас.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.