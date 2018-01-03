В США умер глава мормонов Томас Спенсер Монсон

В США на 91-м году ушел из жизни глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон.

В 2008-м он стал 16-м президентом церкви. Томас Спенсер Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как глава попечительского совета системы церковного образования.

В свое время он был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов, сообщает gazeta.ru.