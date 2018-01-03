Правительство сделало подарок предпринимателям

Решением Совмина предпринимателям разрешено использовать программные кассы в качестве альтернативы традиционным кассовым аппаратам. Соответствующее постановление от 29 декабря 2017 года № 1040/17 опубликовано на сайте правительства.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление правительства и Национального банка от 6 июля 2011 года № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования».

В частности предусмотрена возможность использования при реализации товаров (работ, услуг) программной кассы, представляющей программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться кассовые операции, а данные о них — передаваться в систему контроля кассового оборудования (СККО), пишет БелаПАН.

При этом предусмотрены два варианта реализации этого механизма: программная касса может размещаться на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны), а также в центре обработки данных оператора программной кассовой системы и использоваться субъектом хозяйствования посредством доступа интернет. Создаваемая программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.

Внедрение программной кассы, обеспечение ее функционирования и эксплуатации, а также передачу данных в СККО будут осуществлять операторы программных кассовых систем. Ими смогут стать юридические лица — резиденты Беларуси, соответствующие требованиям, которые будут определены Министерством по налогам и сборам.

Постановление уточняет особенности использования специальных компьютерных систем при приеме денежных средств, а также устанавливает обязательные требования к таким системам в части формирования платежных документов, регистрации и накопления информации о выполненных кассовых операциях, хранения информации о выполненных кассовых операциях, целостности и сохранности информации при ее передаче, приеме, обработке, учете и хранении.

Постановление обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 квадратных метров и более, использовать кассовый суммирующий аппарат или программную кассу, которые обеспечивают дифференцированный учет данных о товарах.

Наряду с этим уточнены положения о ведении кассовой книги, требования об использовании кассового оборудования, скорректирован перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные деньги при продаже товаров (работ, услуг) и осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.

Основные пункты постановления вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Инициатива о разрешении использования программных касс принадлежит МНС. В начале декабря прошлого года она была поддержана рабочей группой по проблемным вопросам индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете при Министерстве экономики.