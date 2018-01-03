Состояние пинчанок, которых поджег мужчина, средней степени тяжести

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал о состоянии потерпевших пинчанок, которых облил горючей жидкостью и поджег мужчина.

По его словам, в настоящее время женщины находятся в больнице — их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил он БелаПАН.

Напомним, ночью второго января в Пинске 39-летний пьяный мужчина у себя дома во время ссоры облил 38-летнюю сожительницу и ее ровесницу, их общую знакомую, горючей жидкостью и поджег, после чего ушел.

Находившейся на месте происшествия другой мужчина смог потушить горевшую на женщинах одежду и вызвал скорую помощь.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по за покушение на убийство.