Состояние пинчанок, которых поджег мужчина, средней степени тяжести
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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал о состоянии потерпевших пинчанок, которых облил горючей жидкостью и поджег мужчина.
По его словам, в настоящее время женщины находятся в больнице — их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил он БелаПАН.
Напомним, ночью второго января в Пинске 39-летний пьяный мужчина у себя дома во время ссоры облил 38-летнюю сожительницу и ее ровесницу, их общую знакомую, горючей жидкостью и поджег, после чего ушел.
Находившейся на месте происшествия другой мужчина смог потушить горевшую на женщинах одежду и вызвал скорую помощь.
УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по за покушение на убийство.
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