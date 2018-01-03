Состояние пинчанок, которых поджег мужчина, средней степени тяжести

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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал о состоянии потерпевших пинчанок, которых облил горючей жидкостью и поджег мужчина.

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По его словам, в настоящее время женщины находятся в больнице — их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил он БелаПАН.

Напомним, ночью второго января в Пинске 39-летний пьяный мужчина у себя дома во время ссоры облил 38-летнюю сожительницу и ее ровесницу, их общую знакомую, горючей жидкостью и поджег, после чего ушел.

Находившейся на месте происшествия другой мужчина смог потушить горевшую на женщинах одежду и вызвал скорую помощь.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по за покушение на убийство.


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Тэги: поджег Персона: Дмитрий Иванюк Город: Пинск

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