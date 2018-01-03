В Минске кассир банка выдал мужчине при обмене валюты лишнюю тысячу евро

Фрунзенское РУВД Минска разыскивает мужчину, которому при обмене валют в банке кассир выдал лишнюю тысячу евро.

Инцидент произошел 20 ноября около десяти часов вечера в отделении банка по ул. Глебки.

Приметы разыскиваемого: 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в серую байку с капюшоном, красно-черную жилетку с белым логотипом в верхней левой части (предположительно, The North Face), темные джинсы.

Милиция просит всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину либо обладает информацией о случившемся, обращаться по телефонам: (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.