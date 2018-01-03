На отбор к «Евровидению-2018» поступило 93 заявки

Для участия в национальном отборочном туре «Евровидения-2018» в Белтелерадиокомпанию поступило 93 заявки. Среди претендентов исполнители и коллективы из Беларуси, России, Украины, Таджикистана и Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании, к прослушиванию будут допущены не все, так как некоторые заявки не удовлетворяют правилам конкурса.

Прослушивание участников, допущенных к национальному отбору, пройдет 11 января в студии «600 метров». Начало прослушивания и онлайн-трансляции на сайте tvr.by — в 12:00. Имена финалистов, которых будет не более 15, станут известны вечером того же дня.

В числе тех, кто попробуцет пробиться в Португалию, немало известных имен, в том числе Жанет, Гюнешь, Юзари, Никита Алексеев и другие.

Финал национального отбора пройдет не позднее 1 марта.