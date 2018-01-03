СБУ предупредила украинцев об опасности посещения России

В Службе безопасности Украины призвали граждан, особенно участников АТО, воздержаться от поездок в Россию, поскольку Федеральная служба безопасности «охотится» на украинцев на российской территории.

В СБУ отметили, что российские спецслужбы прибегли к «очередной антиукраинской провокации», незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника Антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

«Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор являются крайне опасными», - говорится в сообщении.

Глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в АТО, воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории, так как это опасно, что подтверждается «многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны».

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», - приводит УНИАН слова Грицака.