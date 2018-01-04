В Светлогорске три мальчика ушли из детского сада… и поехали на поезде в Жлобин

Вечером 3 января из светлогорского детского сада №21 самовольно ушли трое мальчиков 3-4 лет. Об исчезновении детей сразу сообщили в милицию.

«Сообщение от одного из родителей о том, что придя в детский сад за трехлетним сыном, он не нашел ребенка, поступило в 17:30, — рассказал старший оперативный дежурный службы милиции общественной безопасности Светлогорского РОВД Дмитрий Исаенко. — Сразу же поступил звонок от другого родителя, который рассказал, что в дошкольном учреждении его жена также не смогла найти ребенка».

На место происшествия были направлены сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, по тревоге был поднят личный состав РОВД. Милиционеры обзванивали службы такси и РОЧС.

«Уже в 18:11 поступило сообщение о том, что дети найдены. В дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль, сотрудники милиции обнаружили трех мальчиков без сопровождения взрослых, — отметил Дмитрий Исаенко. – До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями. Фотографии детей жлобинские милиционеры выслали при помощи мобильного приложения и родители подтвердили, что найденные мальчики их».

Детей привезли из Жлобина в тот же вечер. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения, сообщает ranak.by.

Один из отцов написал в социальной сети «Вконтакте», что сыну будет в марте четыре года. Ребенок рассказал после возвращения, что дети решили на поезде поехать домой. Ранее на поезде он путешествовал только один раз, так как молодая семья ездит на автомобиле. Местные жители удивляются, как дети попали на железнодорожный вокзал из детского сада, ведь им пришлось идти либо по путям, либо через железнодорожный мост, уточняет БелаПАН.