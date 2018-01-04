Лимит директивного кредитования в Беларуси снижен на 35%

Лимит директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году составит 1 млрд 240 млн рублей — это на 660 млн рублей (примерно на 35%) ниже прошлогоднего показателя.

Согласно постановлению правительства от 29 декабря № 1046, опубликованному на сайте Совмина, средства будут выделяться через Банк развития, Беларусбанк, Белагропромбанк и Паритетбанк, пишет БелаПАН.

Общий объем кредитования государственных программ в наступившем году составит около 720 млн рублей (снижение на 600 млн по сравнению с планом на 2017 год). Так, в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса до 2020 года планируется выделить около 600 млн рублей, по подпрограмме строительства жилых домов госпрограммы по строительству жилья — 106 млн рублей (снижение на 64%), госпрограмме развития машиностроительного комплекса — 16,5 млн рублей.

Объем кредитования субъектов хозяйствования в рамках решений президента и правительства составит 483 млн рублей, кредитования физических лиц в рамках решений президента — 38 млн рублей.

Через Банк развития будет выделено 817 млн рублей, в том числе: 354 млн — на программу развития агробизнеса. Через «Беларусбанк» — 233 млн рублей, он профинансирует льготное строительство жилья в полном объеме. «Белагропромбанк» выдаст кредиты на сумму 186 млн рублей, большинство средств пойдет на поддержку сельского хозяйства. 4 млн рублей на кредитование текущей деятельности агропромышленного комплекса выделит «Паритетбанк».

Отметим, что в 2017 году объем директивного кредитования, по сравнению с 2016 годом, также был снижен примерно на треть.

Снижение объемов директивного кредитование является одной из рекомендаций Международного валютного фонда белорусским властям, которая неоднократно звучала в последние годы. В аналитической записке по отдельным проблемным вопросам развития белорусской экономики, опубликованной в декабре прошлого года, МВФ в очередной раз рекомендовал властям продолжать сокращать объемы директивного кредитования, усилив оценку финансовых рисков, исходящих из госсектора.

Аналогичные требования выдвигает Минску и действующий кредитор белорусской экономики — Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).