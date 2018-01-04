Дарья Домрачева заняла 7-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Женской спринтерской гонкой стартовал 4 января в немецком Оберхофе четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Лучшей из белорусских биатлонисток стала Дарья Домрачева, занявшая 7-е место. Допустив по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей, Домрачева проиграла лидеру гонки 1 мин, 7,9 секунды.

Победителем стала Анастасия Кузьмина из Словакии, второе место у Кайсы Мякяряйнен из Финляндии (+35,4), третье место заняла Вероника Виткова из Чехии (+40,1). Все попавшие на пьедестал спорстменки завершили гонку с одним промахом.

Кроме Домрачевой, участие в спринте приняли еще четверо белорусок. Ирина Кривко показала 17-е время (0+1; +1:26,3), Надежда Скардино заняла 35-е место (1+0; +1:54,0), Надежда Писарева — 61-е (1+1; +2:46,0), Динара Алимбекова — 63-е (1+1; +2,49,1).

Всего на спринт были заявлены 92 биталонистки, двое на старт не вышли, еще двое гонку не завершили.

5 января в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка. Также в программе этапа гонки преследования (6 января) и эстафеты (7 января).