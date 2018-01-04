Нацбанк сохранит курс на либерализацию валютной системы

В наступившем году Национальный банк Беларуси сохранит курс на либерализацию валютной системы по мере формирования соответствующих благоприятных условий.

Как сказано в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2018 год, регулятор совместно с правительством предусматривает реализацию мер по снижению уровня долларизации экономики. Одновременно действия главного банка страны будут направлены на отмену обязательной продажи валютной выручки и целевой покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, отмечается в документе.

Сохранится направленность действий Национального банка на стимулирование банков к привлечению сбережений населения и юридических лиц в национальной валюте преимущественно на длительные сроки за счет более привлекательных условий.

Как сообщал БелаПАН, белорусские власти планируют в ближайшее время принять решение об отмене целевой покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

С 1990-х в Беларуси действует целевая покупка иностранной валюты. Предприятия и индивидуальные предприниматели могут купить иностранную валюту на внутреннем рынке только на определенные цели.

В частности, разрешено покупать валюту для выполнения обязательств перед нерезидентами, но при этом не допускается приобретение иностранной валюты для ее размещения во вклад. Покупка иностранной валюты для расчетов с резидентами также ограничена. Купить иностранную валюту на внутреннем рынке юрлица до сих пор могут только для выплаты сотрудникам командировочных расходов, а также для расчетов с банком по погашению кредитов.

После отмены целевой покупки предприятия и индивидуальные предприниматели смогут покупать иностранную валюту в неограниченном объеме и распоряжаться ею по своему усмотрению.

Кроме того, в 2018 году в Беларуси планируют полностью отказаться от обязательной продажи валютной выручки. Как сообщалось ранее, 1 октября норматив обязательной продажи иностранной валюты в Беларуси был снижен с 20% до 10%.