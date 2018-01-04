Правозащитник просит проверить законность помещения активистки в «психушку»

Правозащитник Олег Волчек 4 января направил обращение министру здравоохранения Валерию Малашко с просьбой провести служебное расследование по факту помещения Галины Логацкой на принудительное обследование в стационарное психиатрическое отделение Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Минске.

Логацкую, отметил правозащитник, около двух лет назад судили за участие в митинге предпринимателей на Октябрьской площади Минска. Об участии женщины в акции протеста милиции сообщил ее сосед.

Как сказал БелаПАН Волчек, по его данным, в РНПЦ Логацкая находится уже около двух недель. Женщина является активистом гражданского общества.

«Это очень отзывчивый, интеллигентный, неравнодушный человек, а с психикой у нее все в порядке. Лично знаком продолжительное время. Следует отметить, что она руководит жилищным кооперативом. Ранее она не обращалась к врачам за психиатрической помощью и никогда не состояла на психоневрологическом учете. Ее принудительное освидетельствование уже вызвало отрицательное мнение общественности о том, что ее необоснованно поместили в закрытое стационарное помещение для оказания принудительной психиатрической помощи», — сказал правозащитник.

В связи с этим, написал Волчек в письме министру здравоохранения, есть сомнения, что у врачей были «достаточные и достоверные доказательства о наличии у Логацкой психического заболевания, вследствие которого она якобы представляет опасность для общества и нуждается в применении принудительных мер психиатрической помощи».

Госпитализация заведомо психически здорового лица либо незаконное удержание такого лица в психиатрическом стационаре влекут ответственность в соответствии с законодательными актами, заявил Волчек.

Из представленной в СМИ информации не ясно, была ли выдана прокурором санкция на помещение Логацкой в психиатрическое стационарное отделение, считает правозащитник.