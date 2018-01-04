Беларусь хочет в 2018 году продать сельхозпродукции на 6 млрд долларов

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, Беларусь планирует в этом году продать за границу сельхозпродукции на 6 млрд долларов.

Как заявил он в программе «Актуальное интервью» на «Беларусь 1», на эту цифру выйти необходимо. «2017 год мы завершили с цифрой около 5 млрд. Поэтому рост должен быть очень серьезный, мы должны увеличить объемы товарной продукции — молока, мяса и другой продукции для того, чтобы все это продать и обеспечить такой прирост», — приводит БЕЛТА слова главы ведомства.