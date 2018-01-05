Мужчина, повесившийся на детской площадке в Витебске, был сильно пьян

Экспертиза установила, что 31-летний мужчина, который на Новый год повесился на детской площадке в Витебске, был в состоянии алкогольного опьянения, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Проверку по факту обнаружения 1 января около 16:00 во дворе дома №14 на улице Герцена тела 31-летнего жителя областного центра проводит Витебский городской отдел Следственного комитета. При осмотре тела следователи и эксперты не обнаружили других телесных повреждений кроме странгуляционной борозды. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти витебчанина, следователи пока не обнаружили.

Они рассматривают различные версии трагедии.

Экспертиза выявила в крови погибшего 3,2 промилле этилового спирта, что может говорить о состоянии тяжелого отравления алкоголем, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова.