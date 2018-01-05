Мужчина, повесившийся на детской площадке в Витебске, был сильно пьян
Экспертиза установила, что 31-летний мужчина, который на Новый год повесился на детской площадке в Витебске, был в состоянии алкогольного опьянения, пишут «Народныя навіны Віцебска».
Проверку по факту обнаружения 1 января около 16:00 во дворе дома №14 на улице Герцена тела 31-летнего жителя областного центра проводит Витебский городской отдел Следственного комитета. При осмотре тела следователи и эксперты не обнаружили других телесных повреждений кроме странгуляционной борозды. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти витебчанина, следователи пока не обнаружили.
Они рассматривают различные версии трагедии.
Экспертиза выявила в крови погибшего 3,2 промилле этилового спирта, что может говорить о состоянии тяжелого отравления алкоголем, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова.
Как ранее писали Naviny.by, кое-что о погибшем сообщили соседи. По их мнению, причиной суицида могло стать тяжелое материальное положение. Одна из местных жительниц рассказала журналистам «КП в Беларуси»: «У него давно уже умерла мать, жил с отцом. В последнее время у них вообще не было ничего кушать. Говорят, он уже не первый раз пытался покончить с собой».
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