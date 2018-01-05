Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Додона от должности

Конституционный суд Молдовы снова временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности, пишет Газета.Ru.

Решение было принято по запросу депутата от демократической партии Сергея Сырбу.

В постановлении суда говорится, что временное отстранение президента необходимо «для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой».

Суд также разрешил утвердить закон о запрете ТВ-передач из России в обход президента.

«В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о промульгации (утверждении. — «Газета.Ru») закона об изменении и дополнении Кодекса о телевидении и радио», — сказал глава суда Тудор Панцыру.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон снова отказался запретить российские телепрограммы.