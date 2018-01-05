В участковые комиссии на местных выборах вошло почти 64 тысячи человек

В состав 5.870 участковых избирательных комиссий, образованных для проведения местных выборов-2018, включено 63.816 человек.

Согласно данным, размещенным на сайте Центризбиркома, в состав участковых комиссий включено 46.316 женщин, 1.915 государственных служащих, 5.431 гражданин до 30 лет, восемь граждан России.

В участковые комиссии вошли 3.569 представителей политических партий. Наибольшее количество представителей в составе комиссий у Республиканской партии труда и справедливости (1.018 человек), Коммунистической партии Беларуси (779), Белорусской социально-спортивной партии (647), Белорусской аграрной партии (633), Республиканской партии (152).

Представительство в участковых комиссиях активистов еще пяти партий составляет только 29 человек: Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 18, Партии БНФ — четыре, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — три, Либерально-демократической партии — три, Объединенной гражданской партии — один. При этом ОГП выдвигала в состав комиссий 83 человека, партия «Справедливый мир» — 84, Партия БНФ — 49, БСДП (Грамада) — 21.

Почти половина состава участковых комиссий — 30.091 человек — сформирована из представителей общественных объединений. Так, в комиссии включено 8.635 активистов Федерации профсоюзов Беларуси, 4.426 — РОО «Белая Русь», 3.665 — Белорусского республиканского союза молодежи, 4.225 — Белорусского союза женщин, 3.038 — Белорусского общественного объединения ветеранов.

Ранее было образовано 5.870 участков для голосования: в Гомельской области — 1.022, Минской — 991, Брестской — 923, Витебской — 798, Могилевской — 750, Гродненской — 675, Минске — 711.

Оппозиция и независимые наблюдатели подчеркивают, что участковые избирательные комиссии являются ключевыми при проведении выборов, так как именно они ведут подсчет голосов. Наличие в них демократических представителей, а также степень прозрачности работы комиссий, считают они, свидетельствует об открытости и честности избирательного процесса.

Сейчас проходит выдвижение кандидатов в депутаты, которое будет длиться до 8 января. Регистрация кандидатов состоится с 9 по 18 января.

Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов. Выборы состоятся 18 февраля, пишет БелаПАН.