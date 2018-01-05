Закончено следствие по делу директора филиала Минэнерго и его сына

Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» и руководителя частного предприятия, сына директора, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, обвиняемый, являясь директором предприятия государственной формы собственности, систематически превышал служебные полномочия. С мая 2014 года по август 2016-го он, действуя вопреки интересам службы, оказывал содействие близкому родственнику в осуществлении предпринимательской деятельности.

Так, в проводимых процедурах закупки основных средств и товаров директор обеспечивал победу фермерскому хозяйству под руководством его сына. В результате заключения таких сделок филиалу поставляли товары по завышенным ценам и без согласования с вышестоящей организацией.

Эти действия, отметила Белоног, «повлекли существенный вред государственным интересам, выразившийся в необоснованном отвлечении из хозяйственного оборота РУП «Минскэнерго» денежных средств и неэффективном их использовании».

Следствием собраны доказательства по четырем эпизодам преступной деятельности, в результате которых должностное лицо причинило ущерб предприятию более чем на 2 млн рублей. В ходе следствия обеспечено полное возмещение ущерба. Наложен арест на имущество примерно на 3 млн рублей, в том числе на деньги, коттеджи, автомобили.

К материалам уголовного дела приобщены заключения проверок финансово-хозяйственной деятельности филиала и фермерского хозяйства, криминалистических экспертиз. Кроме того, проведены обыски, очные ставки, допросы работников, должностных лиц.

Действия директора квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 1 ст. 210 УК) и превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2, ч. 3 ст. 426 УК). Обвиняемый находится под домашним арестом.

Привлечен к уголовной ответственности глава фермерского хозяйства. Ему предъявлено обвинение в пособничестве в превышении служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога.