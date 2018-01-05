Разбойное нападение на дом бизнесмена в Пинске: СК опубликовал видео

Следственный комитет выложил в интернет видео с места разбойного нападения на дом пинского бизнесмена.

Как сообщалось, вечером в четверг, четвертого января, неизвестные проникли в дом предпринимателя, связали его жену и малолетнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги.

Не растерявшись, мужчина сумел нажать тревожную кнопку.

Напомним, 13 июня 2017 года жертвой дерзкого ограбления стал 44-летний барановичский предприниматель.

Двое неизвестных в масках примерно в три часа ночи проникли в его квартиру, связали и с применением насилия потребовали передачи денег.

Предприниматель сообщил, где находятся ценности. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись.