Разбойное нападение на дом бизнесмена в Пинске: СК опубликовал видео

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Следственный комитет выложил в интернет видео с места разбойного нападения на дом пинского бизнесмена.

Разбойное нападение на дом бизнесмена в Пинске: СК опубликовал видео

Как сообщалось, вечером в четверг, четвертого января, неизвестные проникли в дом предпринимателя, связали его жену и малолетнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги.

Не растерявшись, мужчина сумел нажать тревожную кнопку.

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Напомним, 13 июня 2017 года жертвой дерзкого ограбления стал 44-летний барановичский предприниматель.

Двое неизвестных в масках примерно в три часа ночи проникли в его квартиру, связали и с применением насилия потребовали передачи денег.

Предприниматель сообщил, где находятся ценности. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись.


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Тэги: разбойное нападение Город: Пинск

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