КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Автомобилисту» — 0:2

Хоккеисты минского «Динамо» провели сегодня в Екатеринбурге очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2017/2018.

Минчане уступили местному «Автомобилисту» — 0:2.

Шайбы забросили Илья Крикунов (15.26, в большинстве, ассистенты — Станислав Егоршев, Егор Миловзоров) и Егор Миловзоров (59.30, в пустые ворота, Станислав Егоршев, Артем Гареев).

Штрафное время: 4 — 6 (Денисов, 13.44, Буйницкий, 33.20 — Мишарин, 16.38, Щемеров, 33.20, Голышев, 38.36).

После 48 матчей команда Горди Дуайера с 64 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции (17 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 23 — в основное время, разница шайб 95-107). Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков.

Бомбардиры (гол+пас): Граньяни — 29 (5+24), Хауден — 28 (14+14), Фонтейн — 23 (9+14), Скилли — 20 (10+10), Степанов — 14 (6+8), Лингле — 14 (4+10), Ковыршин, Павлович — по 11 (7+4), Китаров — 11 (5+6), Шарангович — 10 (4+6), Коробов — 9 (2+7), Лисовец — 8 (4+4), Кулаков — 6 (3+3), Матерухин — 5 (0+5), Шинкевич — 5 (1+4), Буйницкий — 4 (3+1), Дрозд, Хенкель — по 4 (1+3), Знахаренко, Осипов — по 3 (0+3), Когалев — 2 (2+0), Волков, Денисов, Клинкхаммер — по 2 (1+1), Устиненко — 2 (0+2), Гаврус, Дюков, Карабань, Парфеевец — по 1 (0+1).

Следующие три матча «Динамо» проведет дома: 9 января — с ярославским «Локомотивом», 16-го — с хабаровским «Амуром», 18-го — с «Куньлунем» из Пекина.