В детсадах после побега детей могут поставить камеры видеонаблюдения

После ЧП с побегом детей из детского сада, в Светлогорском районе собираются установить в этих учреждениях камеры видеонаблюдения.

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По словам зампредседателя местного райисполкома Константина Петровского, в настоящее время власти изучают данный вопрос.

«После определения источника финансирования оснащение видеонаблюдением начнем с более крупных детсадов», — сообщил чиновник.

Кроме этого, планируется скорректировать работу персонала, чтобы часы массового прихода и ухода родителей находились под контролем.

«Например, если кто-то из взрослых не закроет калитку, это сделает работник учреждения», — пояснил Петровский.

Также в районе изучают возможность организации входа в дошкольные учреждения по чипам.

Вечером 3 января из детского сада ушли три мальчика в возрасте 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти.

На поиски была поднята по тревоге милиция. Через сорок минут детей обнаружили сотруджники железной дороги в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.