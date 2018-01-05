В детсадах после побега детей могут поставить камеры видеонаблюдения
После ЧП с побегом детей из детского сада, в Светлогорском районе собираются установить в этих учреждениях камеры видеонаблюдения.
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По словам зампредседателя местного райисполкома Константина Петровского, в настоящее время власти изучают данный вопрос.
«После определения источника финансирования оснащение видеонаблюдением начнем с более крупных детсадов», — сообщил чиновник.
Кроме этого, планируется скорректировать работу персонала, чтобы часы массового прихода и ухода родителей находились под контролем.
«Например, если кто-то из взрослых не закроет калитку, это сделает работник учреждения», — пояснил Петровский.
Также в районе изучают возможность организации входа в дошкольные учреждения по чипам.
Вечером 3 января из детского сада ушли три мальчика в возрасте 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти.
На поиски была поднята по тревоге милиция. Через сорок минут детей обнаружили сотруджники железной дороги в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.
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