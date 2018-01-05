Лукашенко поздравил работников системы соцзащиты с профессиональным праздником

Работники органов социальной защиты выполняют не легкую, но благородную миссию. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам и ветеранам системы органов и организаций соцзащиты с профессиональным праздником.

«Вы избрали нелегкую, но благородную миссию - дарить надежду и помогать тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, — отметил Лукашенко. — Благодаря вашей повседневной работе эти люди чувствуют себя окруженными вниманием и заботой общества, обретают уверенность в завтрашнем дне».

Он уверен, что профессионализм и добросовестное отношение к делу представителей данной сферы будут и впредь способствовать успешному развитию государства.