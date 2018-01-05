БАТЭ подтвердил назначение Олега Дулуба на должность главного тренера

Футбольный клуб БАТЭ сообщил о назначении главным тренером Олега Дулуба.

Как сообщили в пресс-службе БАТЭ, руководитель клуба Анатолий Капский подчеркнул, что «сегодняшние новости-фальстарты могу смело назвать фейками. Переговоры были затяжными, а назойливость СМИ только мешала».

По его словам, «буквально до 18:00 согласовывали тренерский штаб. Было много нюансов. С Олегом Анатольевичем мы быстро обсудили все условия. Но обсуждения других помощников заняло немало времени. И все могло сорваться в самый последний момент — шел достаточно сложный переговорный процесс. Все решения дались нам большим трудом».

Впервые информация о новом главном тренере БАТЭ, которую вместо Александра Ермаковича займет Олег Дулуб, прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 5» 23 декабря.

Однако вплоть до сегодняшнего дня руководство БАТЭ не подтверждало эту историю. В частности, глава клуба Анатолий Капский днем 5 января подчеркнул, что до контракта с Дулубом очень далеко.

Сегодня борисовчане сообщили, что Александр Ермакович больше не является главным тренером БАТЭ.

Новому главкому БАТЭ 52 года. За свою тренерскую карьеру он поменял не мало клубов, среди которых жодинское «Торпедо», «Минск», «Витебск», «Гомель», «Неман», минское «Динамо», «Крумкачы», «Карпаты» и «Черноморец».