Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич сходил в новогрудское отделение КГБ

5 января председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич посетил новогрудский межрайонный отдел Комитета государственной безопасности, чтобы поговорить с его руководством об интересе спецслужб к движению.

Поводом для визита стала недавняя попытка сотрудников КГБ завербовать в Новогрудке активиста движения Вадима Бабина.

Однако попасть в здание райотдела КГБ Губаревичу не удалось. Некий мужчина представившийся дежурным, заявил, что начальника нет на месте, и пригрозил вызвать милицию, если коллега Губаревича не прекратит видеосъемку.