Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич сходил в новогрудское отделение КГБ

/ Политика
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5 января председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич посетил новогрудский межрайонный отдел Комитета государственной безопасности, чтобы поговорить с его руководством об интересе спецслужб к движению.

Движение «За свободу» заявило о попытке вербовки своего активиста сотрудниками КГБ

Поводом для визита стала недавняя попытка сотрудников КГБ завербовать в Новогрудке активиста движения Вадима Бабина.

Однако попасть в здание райотдела КГБ Губаревичу не удалось. Некий мужчина представившийся дежурным, заявил, что начальника нет на месте, и пригрозил вызвать милицию, если коллега Губаревича не прекратит видеосъемку.

 

 

 


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Тэги: За свободу КГБ Персона: Юрий Губаревич Вадим Бабин Город: Новогрудок

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