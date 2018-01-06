Начат сбор подписей против строительства под Брестом аккумуляторного завода

В Бресте активисты начали сбор подписей против строительства аккумуляторного завода.

Его возведение началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Брест». Строит завод ООО «АйПауэр»— резидент свободной экономической зоны. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

6 января сбор подписей проходил в центре Бреста на пешеходной улице Советской. Как рассказал БелаПАН один из его участников брестский блогер Сергей Петрухин, обращение с подписями будет направлено в Администрацию президента, Палату представителей, Брестский облисполком и областной совет депутатов.

«Подписанты будут добиваться приостановления строительства аккумуляторного завода. О его возведении в четырех километрах от Бреста люди узнали из СМИ только в конце декабря 2017 года, хотя решение о строительстве было принято давно, а общественные обсуждения фактически не проводились. Уведомление об общественных обсуждениях было напечатано в декабре 2016 года в районной газете «Заря над Бугом», которую мало кто читает», — дополнил Петрухин.

По его словам, жители города и близлежащих деревень считают, что этот завод угрожает экологии и их здоровью. Они не верят отчету ООО «Экология-сервис», в котором, в частности, говорится, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно. Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей».

Как заявил БелаПАН подписавший обращение брестчанин Анатолий, по образованию учитель химии, выпуск свинцово-кислотных аккумуляторных батарей — очень вредное производство с большим количеством веществ, загрязняющих окружающую среду. «В частности, используемое соединение сурьмы очень ядовитое. Оно растворяется в воде и будет попадать в грунтовые воды. В Европе производят аккумуляторы только в Польше», — отметил брестчанин.

Петрухин дополнил, что 6 января за два часа под этим обращением подписались 780 человек. «Еще 50 подписных листов у нас взяли горожане, чтобы также собирать подписи. Ранее уже 2 тысячи жителей близлежащих деревень подписались под этим обращением. Всего планируется собрать не менее 10 тысяч подписей», — подчеркнул активист.

Фото: Милана Харитонова / brest.greenbelarus.info