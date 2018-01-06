Лукашенко: пусть рождественское настроение наполнит вашу жизнь светом и радостью

Александр Лукашенко поздравил православных верующих Беларуси с Рождеством Христовым.

«Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия. Рождество — время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания», — цитирует главу государства пресс-служба белорусского президента.

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии. «Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям», — пожелал президент.