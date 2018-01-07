Митрополит Павел: 2017 год был непростым, но принес и немало духовной радости

Православные христиане Беларуси празднуют сегодня Рождество. Накануне с рождественским посланием к верующим обратился предстоятель Белорусского экзархата РПЦ митрополит Минский и Заславский Павел.

«Господь заповедовал любить друг друга, хранить единство церковное, нести людям мир Христов и добро, быть незлобивыми и терпеливыми, быть прилежными в молитве и в служении слабым и обездоленным», — отметил в послании митрополит.

По его словам, 2017 год «был непростым», но «принес и немало духовной радости». Во всех епархиях священники и миряне занимались «благоустроением епархиальной и приходской деятельности, созиданием качественно новых приходов, которые призваны стать настоящими православными общинами, способными к активному участию в церковной миссии». Кроме того, «много внимания уделялось развитию социальных и просветительских проектов православной церкви».

Важнейшими темами, к которым обращалась БПЦ в 2017 году, были 100-летняя годовщина восстановления патриаршества в Русской православной церкви, трагические события истории ХХ столетия, гонения на церковь.

Митрополит Павел отметил, что в прошлом году началась подготовка к «обретению святых мощей блаженной Валентины Минской».

«Обретение святых мощей блаженной Валентины и принесение этой великой святыни в кафедральный собор столицы Белой Руси города Минска станет сильнейшим жизнеутверждающим импульсом, свидетельствующим перед каждым из нас, жителей белорусской земли, о непреходящем значении жизни человека в вере и верности Богу, в стремлении к исполнению основополагающих принципов богозаповеданного Евангельского закона. Убежден, что такое свидетельство послужит всенародному укреплению в сознании и жизни людей духовно-нравственных ценностей и способствует процветанию нашего Отечества», — подчеркнул православный иерарх.

Глава БПЦ поздравил верующих с Рождеством и Новым годом и пожелал всем «доброго здоровья, мира, благополучия и неоскудевающей благодатной помощи Божией в жизни, подвигах и трудах во славу святой церкви Христовой, на пользу Отечества и во благо всем ближним и дальним».