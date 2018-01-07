Лукашенко: жизнь должна быть не просто терпимой, а нормальной

Главным событием 2017 года для страны президент Беларуси считает преодоление негативных тенденций в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 января при посещении столичного Свято-Духового кафедрального собора.

«Мы прожили очень сложный год. Я не буду вдаваться в подробности, уже много говорил и в конце года, и в своем новогоднем обращении. Но главное всеобщее событие этого года — что нам, как мы и мечтали год назад (я в том числе, стоя здесь, говорил об этом), удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

«Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение», — сказал он.

Официальный лидер заверил, что постарается сделать всё, чтобы «на белорусской земле люди жили хорошо и чтобы гости страны чувствовали, что белорусы — крепкие люди, которые живут неплохо и готовы любого гостя с благодарностью принимать».

«Мы живем надеждами на будущее, и я уверен, что эти надежды в предстоящем году сбудутся», — резюмировал Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси